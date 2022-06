“Non potevo crederci, ho iniziato a urlare”: incredibile scoperta dentro il divano – come avreste reagito? (Di lunedì 6 giugno 2022) Una donna ha preso un divano gratuitamente sul web ma si è accorta che un cuscino conteneva qualcosa. Quando lo ha aperto non poteva credere ai suoi occhi Comprare una nuova casa o un elemento di arredo può, talvolta, riservare gradite sorprese. Non sono rari infatti i ‘ritrovamenti’ di oggetti, biglietti o a volte denaro, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 6 giugno 2022) Una donna ha preso ungratuitamente sul web ma si è accorta che un cuscino conteneva qualcosa. Quando lo ha aperto non poteva credere ai suoi occhi Comprare una nuova casa o un elemento di arredo può, talvolta, riservare gradite sorprese. Non sono rari infatti i ‘ritrovamenti’ di oggetti, biglietti o a volte denaro, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SkySport : Milan, Giroud: 'Non potevo sognare stagione migliore' #SkySport #Milan #Giroud - kanetsusp : Mi lamentavo che domani danno pioggia e non potevo godermi il giorno a casa ma poi hanno cambiato idea e mi hanno c… - Silviab1330 : RT @goddessofnight_: Ma io non potevo farmi i cazzi miei a dicembre? #jeru - atsky2022 : RT @Barbara22Mar: @HSkelsen @ZelenskyyUa Io non mi scuso di nulla. Quel poco che potevo fare per impedire questo scempio l'ho fatto. Credo… - mrcrto : RT @LibellulaRebel: @borghi_claudio Sono stata due anni con la mascherina in tasca e quando non potevo farne proprio a meno la indossavo.… -