Luigi Strangis in vetta alla classifica iTunes con l'album 'Strangis'

Advertising

WittyTV : Oggi ,3 Giugno, è uscito “Strangis”, il primo EP del vincitore di #Amici21 e insieme alla nostra Giulia siamo andat… - TIM_music : Attraverso generi diversi Luigi Strangis racconta parti di sé nel suo EP d'esordio. Sei pronto a conoscere meglio i… - giulianabianco4 : RT @Inmestatvirtus: Il 3 il numero perfetto come tre sono le gioie della mia vita: il cibo, Carola Puddu e Luigi Strangis - postosicur0 : RT @tienimistanotte: io sono proprio perdutamente innamorata di carola puddu e luigi strangis - MarieGericault : Anche Julia Roberts è fan di Luigi Strangis #JuliaRoberts #luigistrangis -

Il lametino, concorrente di "Amici di Maria De Filippi", con il suo primo album "" debutta in vetta alla classifica degli album più acquistati su iTunes . La ripresa dell'attività live ...e Deddy insieme dopo Amici 21/ Fan in delirio: duetto in arrivo I rapporti tra Rosa Di Grazia e Deddy: cosa accade dopo Amici 21 In occasione della data registratasi all'Atlantico di ...Sono passate circa tre settimane da quando Luigi Strangis è stato proclamato vincitore di Amici 21: il giovane ha avuto la meglio sul ballerino Michele Esposito, ma anche sull'altro favorito del ...Il lametino Luigi Strangis, concorrente di «Amici di Maria De Filippi», con il suo primo album «Strangis» debutta in vetta alla classifica degli album più acquistati su iTunes. La ripresa dell’attivit ...