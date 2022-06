Lazio | Lotito | La contestazione un mistero Sogno lo scudetto

(Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA - " Laha il centro sportivo più grande e più moderno d'Italia, una invidiabile situazione economico - patrimoniale ed è la squadra che in questi anni ha vinto il maggior numero di trofei, ...

Advertising

ForzaLazio__ : 'IL #FLAMINIO APPARTIENE ALLA STORIA DELLA #LAZIO' - Chiarg1 : Temo molto la Lazio il prossimo anno. Li temo molto sono sincero. Anzi più che la Lazio temo il loro pallone d'oro: Claudio Lotito - Viglianesi_San : Personaggi squallidi, falsi e truffatori come #Lotito e #ADL nn credo che ne esistano in altri paesi del mondo. Que… - FrancescoTa81 : RT @ilfoglio_it: Claudio Lotito è il presidente più vincente della storia della Lazio, ha rimesso a posto i conti e reso la squadra competi… - sportli26181512 : Lazio, Lotito: 'La contestazione dei tifosi resta un mistero': Il presidente biancoceleste a 'Il Foglio': 'Dopo la… -

Inizia così la sua intervista a Il Foglio, Claudio. Il patron dellaè sempre nel mirino dei tifosi, ma lui si difende: "La verità è che una gestione trasparente elimina privilegi ...... ovvero la famiglia Raiola, sta lavorando con Claudioal contratto del difensore. C'è ancora una lieve differenza economica: il calciatore chiede 3 milioni netti a stagione, laè ferma a ...Per certi versi, la contestazione è un mistero”. Inizia così la sua intervista a Il Foglio, Claudio Lotito. Il patron della Lazio è sempre nel mirino dei tifosi, ma lui si difende: “La verità è che ...Claudio Lotito torna a parlare di Lazio e non solo. Lo fa sulle pagine de Il Foglio, con una lunga intervista: “Devo essere, e mi sento, un presidente tifoso e non un tifoso presidente”. Lotito ha sp ...