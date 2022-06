Il Pride di Bangkok tra nuove speranze per i diritti Lgbtq: “Come un ponte che ci unisce” (Di lunedì 6 giugno 2022) È stata una festa piena di colore, amore e orgoglio. Il Bangkok Naruemit Pride si ritiene sia la prima parata dell’orgoglio ufficiale della capitale thailandese da 16 anni e si è svolta in concomitanza con la nomina del nuovo governatore della città, Chadchart Sittipunt, un politico indipendente che si è espresso a favore dei diritti Lgbtq+. Kath Khangpiboon, attivista transgender e docente alla Thammasat University, ha raccontato al Guardian: “Sono molto orgogliosa che si svolga un’attività Come questa” nella sua città, dopo aver visto molte parate di orgoglio all’estero. La donna ha assistito infatti, in Spagna e in Canada, ai gioiosi festeggiamenti di giovani e famiglie sotto la bandiera arcobaleno, sperando un giorno di poter partecipare a qualcosa di simile anche nella capitale thailandese. Un ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 6 giugno 2022) È stata una festa piena di colore, amore e orgoglio. IlNaruemitsi ritiene sia la prima parata dell’orgoglio ufficiale della capitale thailandese da 16 anni e si è svolta in concomitanza con la nomina del nuovo governatore della città, Chadchart Sittipunt, un politico indipendente che si è espresso a favore dei+. Kath Khangpiboon, attivista transgender e docente alla Thammasat University, ha raccontato al Guardian: “Sono molto orgogliosa che si svolga un’attivitàquesta” nella sua città, dopo aver visto molte parate di orgoglio all’estero. La donna ha assistito infatti, in Spagna e in Canada, ai gioiosi festeggiamenti di giovani e famiglie sotto la bandiera arcobaleno, sperando un giorno di poter partecipare a qualcosa di simile anche nella capitale thailandese. Un ...

Luce_news : Il Pride di Bangkok tra nuove speranze per i diritti Lgbtq: “Come un ponte che ci unisce” - seunghyubabe : RT @BlItalia: Hanno ricreato la scena di Not Me al pride di Bangkok, mi metto a piangere ?? #NotMeSeries - bxavtiful : RT @BlItalia: Hanno ricreato la scena di Not Me al pride di Bangkok, mi metto a piangere ?? #NotMeSeries - yoongiiawe : RT @BlItalia: Hanno ricreato la scena di Not Me al pride di Bangkok, mi metto a piangere ?? #NotMeSeries -