Golf | i cambiamenti nel ranking mondiale dopo i tornei delle ultime settimane

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ildivaria,alcuniimportanti disputati nel corso di questa settimana. In primo luogo la disputa del “The Memorial Tournament” negli USA ha permesso a Billy Horschel di passare dalla 17esima alla 11esima posizione. Successivamente grande passo in avanti per il finlandese Kalle Samooja, vincitore del Porsche European Open, che dal 234esimo arriva fino al 139esimo posto. In testa invece rimane sempre Scottie Scheffler, seguito da Jon Rahm e Patrick Cantlay, che scavalca Cameron Smith scendendo quindi al quarto posto. Tra gli azzurri Francesco Molinari guadagna sedici posizioni, passando dalla 190esima piazza alla 174esima. Il migliore tra gli italiani poi rimane Guido Migliozzi, pur scendendo dalla 157esima posizione alla 169esima. SportFace.