Furiosa | George Miller voleva Tilda Swinton nel prequel di Mad Max | Fury Road

Per poco Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road diretto da George Miller, non ha incluso anche la partecipazione di Tilda Swinton. Nel 2024 Furiosa, lo spin-off prequel di Mad Max: Fury Road, arriverà nelle sale. Tuttavia, sarà senza Tilda Swinton, attrice che George Miller avrebbe davvero voluto nel film. Ci sono quegli attori con cui un regista non può voler fare a meno di collaborare, e una di queste è Tilda Swinton, probabilmente per tanti filmmaker, ma in particolare per George Miller. Il regista di Mad Max ha infatti raccontato ai microfoni ...

