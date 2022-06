Disparità di genere, alle top manager statunitensi appena l’1% della ricchezza azionaria dei colleghi maschi (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra le 500 principali aziende statunitensi quotate solo un dirigente su quattro è donna e a loro fanno capo azioni per un valore pari ad appena l’1% di quello di colleghi maschi. Le manager controllano azioni per un valore di circa 9 miliardi di dollari contro i 770 miliardi riconducibili a dirigenti di alto livello maschi. I dati emergono da un ricerca dell’università di Dublino e dalla società svedese ExecuShe che prende in esame le imprese quotate sull’indice di Wall Street S&P500. L’indagine sottolinea come la sproporzione rimanga anche se “depurata” dai fondatori/azionisti di aziende come Elon Musk o Jeff Bezos. Secondo il professore Andreas Hoepner dell’università di Dublino quello che emerge è un “enorme divario di potere di genere”. Negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra le 500 principali aziendequotate solo un dirigente su quattro è donna e a loro fanno capo azioni per un valore pari addi quello di. Lecontrollano azioni per un valore di circa 9 miliardi di dollari contro i 770 miliardi riconducibili a dirigenti di alto livello. I dati emergono da un ricerca dell’università di Dublino e dalla società svedese ExecuShe che prende in esame le imprese quotate sull’indice di Wall Street S&P500. L’indagine sottolinea come la sproporzione rimanga anche se “depurata” dai fondatori/azionisti di aziende come Elon Musk o Jeff Bezos. Secondo il professore Andreas Hoepner dell’università di Dublino quello che emerge è un “enorme divario di potere di”. Negli ...

