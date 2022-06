D-Day: Letta, 'un pensiero a giovani che vennero a liberarci da nazifascismo' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Scatto che ho conservato della visita al Cimitero di Colleville sur Mer, dietro le spiagge dello #SbarcoInNormandia, cinque anni fa. Il 6Giugno un pensiero ai milioni di giovani che da lontano vennero sulle coste italiane, francesi ed europee a liberarci dal nazifascismo. #DDay78". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Scatto che ho conservato della visita al Cimitero di Colleville sur Mer, dietro le spiagge dello #SbarcoInNormandia, cinque anni fa. Il 6Giugno unai milioni diche da lontanosulle coste italiane, francesi ed europee adal. #DDay78". Così Enricosu twitter.

Advertising

Nazione_Sarzana : Oggi c’è il Meloni day Mercoledì arriva Letta - cineastri : appena letta la frase 'you will never have this day again so make it count' e adesso voglio d-wordarmi ancora più di prima -