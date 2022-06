C’è preoccupazione per Charlene di Monaco dopo il tampone positivo al covid (Di lunedì 6 giugno 2022) Davvero non c’è pace per Charlene di Monaco che è risultata positiva al covid proprio nel momento della ripresa. Da qualche settimana i monegaschi stavano tirando un sospiro di sollievo vedendo Charlene Wittstock sempre più spesso accanto al principe Alberto di Monaco e ai loro due figli, sempre più presente agli eventi pubblici. Non erano mancate le insinuazioni sulle vere o presunte motivazioni del ritorno in famiglia e agli impegni ufficiali ma tutto sembrava sereno. Purtroppo, è arrivato il covid, purtroppo Charlene di Monaco ha contratto il virus che la blocca, che la chiude di nuova in casa, in isolamento. Con una nota ufficiale diramata da Palazzo Grimaldi sembra non ci sia nulla di cui preoccuparsi ma i sudditi temono, perché la principessa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) Davvero non c’è pace perdiche è risultata positiva alproprio nel momento della ripresa. Da qualche settimana i monegaschi stavano tirando un sospiro di sollievo vedendoWittstock sempre più spesso accanto al principe Alberto die ai loro due figli, sempre più presente agli eventi pubblici. Non erano mancate le insinuazioni sulle vere o presunte motivazioni del ritorno in famiglia e agli impegni ufficiali ma tutto sembrava sereno. Purtroppo, è arrivato il, purtroppodiha contratto il virus che la blocca, che la chiude di nuova in casa, in isolamento. Con una nota ufficiale diramata da Palazzo Grimaldi sembra non ci sia nulla di cui preoccuparsi ma i sudditi temono, perché la principessa ...

