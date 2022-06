Alvino: “Mertens non può pretendere quella cifra in questo nuovo calcio-post pandemia” (Di lunedì 6 giugno 2022) Rinnovo Mertens, Alvino dice la sua Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulla richiesta esagerata di Dries Mertens per rinnovare: “Mertens chiede 4 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 giugno 2022) Rinnovodice la sua Carlo, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulla richiesta esagerata di Driesper rinnovare: “chiede 4 … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tuttonapoli : Alvino: “Fonte Napoli è ufficiale richiesta di Mertens di 4mln per un anno + bonus e commissioni” - tweetazzurri : @CarloMarroccell @Carloalvino @DiMarzio Alvino parla di ufficialità e non ho motivi per non credergli. I legali di… - gamonapoli : Alvino e De Maggio dovrebbero dare le dimissioni, hanno buttato merda su Mertens per l’intera trasmissione, riporta… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KKN - Alvino: 'Mertens chiede 4 milioni? Non capisco perché non voglia calarsi in questo calcio post-pandemia' https://… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KKN - Alvino: 'Mertens chiede 4 milioni? Non capisco perché non voglia calarsi in questo calcio post-pandemia' https://… -