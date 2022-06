Afghanistan | la resistenza nel Panjshir continua

(Di lunedì 6 giugno 2022). L’agosto del 2021 resterà per sempre nell’immaginario collettivo come una nuova “fuga da Saigon”. L’irresistibile avanzata dei talebani, che ha letteralmente dissolto ognidell’allora governo di Kabul sostenuto dagli Stati Uniti e dagli Alleati, ha portato all’evacuazione delle residue forze occidentali nell’arco di pochi giorni, lasciando dietro di sé una tragedia umanitaria che InsideOver.

Gli Stati Uniti, dopo le non proprio brillanti operazioni nella ex Jugoslavia, Irak,, ... Biden, colpito dalla capacità didi Kiev, ha modificato la sua strategia con un crescendo ...... gli Stati Uniti sarebbero disposti a dare un taglio all'invio di armi alla"Fidati, ma ... Quella in politica estera, dal fallimentare ritiro dall'allo stallo dei dialoghi ... Le altre guerre: la resistenza afghana contro i talebani Mentre il Paese muore di fame, i “dottori” della Sharia discettano su quanto debbano essere informi gli abiti delle donne, hanno paura del loro corpo ma, prima ancora, della loro testa. Il processo di ...Fazil Ahmad Popalzai era a capo del dipartimento di antiterrorismo della provincia di Kapisa, in Afghanistan. "Il governatore di Kabul è veuto a cercarmi". Con l'aiuto dell'associazione Mountain Wilde ...