Nuovi bombardamenti mentre iniziano le esercitazioni Nato. Di Maio risponde a Mosca (Di domenica 5 giugno 2022) Non si fermano i bombardamenti in Ucraina. Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale Kiev all'alba di oggi. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Non si fermano iin Ucraina. Diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale Kiev all'alba di oggi. A riferirlo è il sindaco della città, Vitali Klitschko, su Telegram nel ...

Advertising

iq_196 : RT @robulga: Temo che, in seguito alla fornitura ed uso (che verrà fatto probabilmente anche sul territorio russo) dei nuovi missili usa, p… - VincenzaSMF : RT @robulga: Temo che, in seguito alla fornitura ed uso (che verrà fatto probabilmente anche sul territorio russo) dei nuovi missili usa, p… - alpha_joe1 : @mannuk63 @Libero_official la differenza è che i javelin hanno una portata di 3000 metri, i cannoni forniti in prec… - Giordan48430646 : RT @robulga: Temo che, in seguito alla fornitura ed uso (che verrà fatto probabilmente anche sul territorio russo) dei nuovi missili usa, p… - robulga : Temo che, in seguito alla fornitura ed uso (che verrà fatto probabilmente anche sul territorio russo) dei nuovi mis… -