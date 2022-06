Nadal: «Non avrei mai pensato di essere ancora competitivo a 36 anni, continuerò a provarci e lottare» (Di domenica 5 giugno 2022) A 36 anni Rafa Nadal ha vinto il suo 14esimo Roland Garros. Nessuno ha vinto 22 Slam come lui. Queste le sue parole al momento della premiazione. «Prima di tutto, Kasper, è stato un piacere giocare con te la finale del Roland Garros, mi congratulo con te per una carriera che è solo all’inizio, questo è un bel passo in avanti, sono felice per te, la tua famiglia e il tuo team, siete persone sane e vi auguro il meglio per il futuro. Seguo con il mio team, la mia famiglia, tutte le persone che sono lì in piedi, è straordinario quanto sta succedendo quest’anno, vi ringrazio per ciò che fate con me, senza di voi non sarebbe stato possibile nulla. Quando ero infortunato mi avete sempre incoraggiato, mi sarei ritirato già da anni senza di voi. Voglio continuare ringraziando tutti quelli che rendono possibile questo evento, per me e tutti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) A 36Rafaha vinto il suo 14esimo Roland Garros. Nessuno ha vinto 22 Slam come lui. Queste le sue parole al momento della premiazione. «Prima di tutto, Kasper, è stato un piacere giocare con te la finale del Roland Garros, mi congratulo con te per una carriera che è solo all’inizio, questo è un bel passo in avanti, sono felice per te, la tua famiglia e il tuo team, siete persone sane e vi auguro il meglio per il futuro. Seguo con il mio team, la mia famiglia, tutte le persone che sono lì in piedi, è straordinario quanto sta succedendo quest’anno, vi ringrazio per ciò che fate con me, senza di voi non sarebbe stato possibile nulla. Quando ero infortunato mi avete sempre incoraggiato, mi sarei ritirato già dasenza di voi. Voglio continuare ringraziando tutti quelli che rendono possibile questo evento, per me e tutti ...

Advertising

SuperTennisTv : 'Non so cosa succederà in futuro ma continuerò a lottare' @RafaelNadal #tennis | #RolandGarros | #Nadal - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - fanpage : 'Puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo' Ha vi… - ilcirotano : Nadal non lascia: 'Ho tanta energia. Voglio continuare a lottare' - - shpalmina : In tutto sto casino di tweet non ho ancora capito che fa Nadal dopo aver vinto lo Slam. -