Lavoro | Conte | ' no a paghe da fame | M5S per salario minimo'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Il salario minimo forse non è nella cultura di alcuni politici. Se per alcuni politici è normale prendere paghe da fame, paghe di 3,4 euro l'ora, allora diciamo che la politica di M5S non è questa e non lo accetteremo mai fino a che non sarà approvato il salario minimo. Queste sono paghe da fame". Così Giuseppe Conte ad un'iniziativa elettorale a Capua.

