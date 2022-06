La Russia torna a colpire Kiev due mesi dopo il ritiro - Uno dei missili vola a bassa quota sopra una centrale nucleare (Di domenica 5 giugno 2022) Le forze russe avevano abbandonato la zona della capitale ucraina a fine marzo per concentrarsi sull'attacco al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 giugno 2022) Le forze russe avevano abbandonato la zona della capitale ucraina a fine marzo per concentrarsi sull'attacco al ...

Advertising

MediasetTgcom24 : La Russia torna a colpire Kiev due mesi dopo il ritiro. Lo fa con un bombardiere dal Mar Caspio. Uno dei missili vo… - matteorenzi : Non mi preoccupo se Salvini va in Russia. Mi preoccupo se torna. La politica estera è una cosa seria, non un giochi… - Moreno35776225 : RT @MediasetTgcom24: La Russia torna a colpire Kiev due mesi dopo il ritiro. Lo fa con un bombardiere dal Mar Caspio. Uno dei missili vola… - NeraGiacomo : RT @MediasetTgcom24: La Russia torna a colpire Kiev due mesi dopo il ritiro. Lo fa con un bombardiere dal Mar Caspio. Uno dei missili vola… - jobbe5036 : RT @RaiNews: Nel video l'arrivo dei missili su Kiev. Putin ha detto che l'Ucraina avrà rmi più potenti, Mosca colpirà bersagli più lontani.… -