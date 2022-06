Advertising

Gazzetta del Sud

Una vita che è già un romanzo tra, passioni e inquietudini. Che idea ti sei fatto del Maestro "Credo che poche vite siano state romanticamente suggestive e complesse quanto quella del ......dalla rassegna fondata dallo stesso Wagner e che va in scena nel teatro fatto costruire dal... profondo, intenso, trasmette tutto ile la sofferenza di un uomo in cerca di redenzione ... Genio e tormento: "Nel furor delle tempeste" di Bellini con lo scrittore messinese Luigi La Rosa Il racconto d'una parabola esistenziale breve e intensissima, dominata dalla passione. Per la musica, le donne, la vita ...«Sono sicuro che oggi Leonardo farebbe arte digitale. Era tecnologico e, come me, pensava al futuro. Internet è il nostro Rinascimento». Così afferma l’artista che ha sbancato un’asta con la sua opera ...