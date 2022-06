Fedez replica in maniera perfetta a un hater che menziona Chiara Ferragni

(Di domenica 5 giugno 2022) LadiSono giorni importanti questi per. Come sappiamo infatti il cantante ha appena rilasciato la sua nuova hit estiva, La Dolce Vita, in collaborazione con Tananai e Mara Sattei. Per di più pochissime ore fa Federico ha iniziato a registrare le Audizioni della nuova edizione di X Factor, dove torna a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

dimmichecredi : 4 anni fa, aspettiamo la replica?? @Fedez @jaxofficial -

La canzone diinvece sembra unadello schema che l'anno scorso aveva funzionato con Mille : sound un po' retro, strofe rap per ritmare la canzone e ritornello super melodico. L'ultima ...Mentre alcuni, come, cercano la pace - nell ultimo mese e mezzo si è, infatti, riconciliato con J - Ax, Rovazzi e ...creare un caso mediatico ed esporre Edoardo a interpretazioni senza. ...Il cantante scherza su Twitter rispondendo al pensiero di un utente: "Non so come faccia a stare con te la Ferragni". La risposta del ...Fedez e Chiara Ferragni si commuovono su Instagram per l'uscita della possibile nuova hit dell'estate. «La dolce vita» è il brano che il rapper ha realizzato insieme ...