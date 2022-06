Cristina Marino: un anno fa il matrimonio con Luca Argentero ma la sera prima è stata speciale (Di domenica 5 giugno 2022) Il 5 giugno di un anno fa, il 2021, Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati. Il loro matrimonio una vera favola, tutto organizzato mostrando solo dopo qualche dettaglio meraviglioso del loro sì. Oggi Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il primo anniversario di nozze e lei scrive: “A te che esisti nei miei pensieri più belli da prima che ti conoscessi” e pubblica le foto che la emozionano più di tutte. Gli abbracci con il suo Luca, i sorrisi e gli occhi pieni d’amore, le loro mani. Per la prima volta però la moglie di Luca Argentero mostra la festa della sera prima, altre emozioni che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) Il 5 giugno di unfa, il 2021,si sono sposati. Il lorouna vera favola, tutto organizzato mostrando solo dopo qualche dettaglio meraviglioso del loro sì. Oggifesteggiano il primo anniversario di nozze e lei scrive: “A te che esisti nei miei pensieri più belli dache ti conoscessi” e pubblica le foto che la emozionano più di tutte. Gli abbracci con il suo, i sorrisi e gli occhi pieni d’amore, le loro mani. Per lavolta però la moglie dimostra la festa della, altre emozioni che ...

