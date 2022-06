Begato anno zero: cancellate le Dighe, l'ex quartiere ghetto di Genova fra speranze di rinascita e degrado (Di domenica 5 giugno 2022) I palazzoni simbolo dell'edilizia popolare anni '70 non ci sono più, al loro posto nasceranno nuove palazzine più a misura d'uomo, trasferite le 374 famiglie che abitavano qui, oggi ci sono quelli che restano e nell'attesa della ricostruzione molti spazi sono diventati... Leggi su repubblica (Di domenica 5 giugno 2022) I palazzoni simbolo dell'edilizia popolare anni '70 non ci sono più, al loro posto nascernuove palazzine più a misura d'uomo, trasferite le 374 famiglie che abitavano qui, oggi ci sono quelli che restano e nell'attesa della ricostruzione molti spazi sono diventati...

Advertising

rep_genova : Begato anno zero: cancellate le Dighe, l'ex quartiere ghetto di Genova fra speranze di rinascita e degrado [di Eric… - rep_genova : Begato anno zero: cancellate le Dighe, l'ex quartiere ghetto di Genova fra speranze di rinascita e degrado [di Eric… - rep_genova : Begato anno zero: cancellate le Dighe, l'ex quartiere ghetto di Genova fra speranze di rinascita e degrado [di Eric… - maya_sakurambo : @netmail2001 pensa 14 piloni alti 15 metri sopra le case......un ecomostro!!!!Per portare i crocieristi a vedere il… -