A Milano 800 eventi in tutta la città per il Fuori Salone

AGI - Ben 106 operatori metteranno in campo quasi 800 eventi a Milano in occasione della settimana del Salone del mobile. Si tratta del palinsesto di eventi, iniziative e installazioni della Milano Design Week 2022, dal 6 al 12 giugno. L'amministrazione comunale, nel dicembre scorso, aveva lanciato un avviso pubblico con l'obiettivo di animare la città nella settimana che coincide con il Salone del mobile. Gli eventi avranno luogo nel centro cittadino e principalmente nei distretti Durini, Brera, Tortona, 5Vie, Isola e Bovisa. Una moltitudine di iniziative, tra grandi ritorni e novità, tutte nel segno della sostenibilità e dell'economia circolare. Era questa, infatti, una delle caratteristiche chieste espressamente dal Comune agli operatori nella ...

