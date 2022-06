Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 giugno 2022)DEL 4 GIUGNOORE 10:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAAUMENTA ANCORA IL TRAFFICO VERSO IL LITORALE LAZIALE. PRIMI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO PROPRIO VERSO CASTEL FUSANO E SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE SI STA IN CODA TRA VIA DELLA MURATELLA E PALIDORO VERSO MARINA DI SAN NICOLA. TRAFFICO RALLENTATO POI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA CASILINA E L’APPIA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RESTA SOSPESO IL TRAFFICO DELLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO SULLA LINEA APRENESTINA. I TRENI VENGONO DEVIATI SULLA LINEA FL6-NAPOLI VIA CASSINO E FL7 ...