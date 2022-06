Un sogno proibito il nuovo Amazfit Bip 3, ufficiale in Brasile (Di sabato 4 giugno 2022) L’ufficialità del nuovo Amazfit Bip 3 è appena arrivata, almeno per quanto riguarda la divisione brasiliana di Amazon. Non ci sono stati annunci ufficiali, anche se la maggior parte delle specifiche tecniche è possibile ricavarle dalle immagini che accompagnano il prodotto (Amazon non ha dettagliato molto). Nel complesso, possiamo farci un’idea del tipo di smartwatch che è il nuovo Amazfit Bip 3, che include uno schermo TFT-LCD da 1.69 pollici, 237 pixel per pollice, vetro protettivo curvo 2.5D e più di 50 quadranti inclusi. L’orologio è in grado di monitorare fino a 60 attività diverse (compreso il nuoto), di verificare i livelli di stress, la qualità del sonno e di gestire il ciclo mestruale. Tra i sensori disponibili troviamo quello per la frequenza cardiaca, quello per controllare la saturazione di ossigeno nel ... Leggi su optimagazine (Di sabato 4 giugno 2022) L’ufficialità delBip 3 è appena arrivata, almeno per quanto riguarda la divisione brasiliana di Amazon. Non ci sono stati annunci ufficiali, anche se la maggior parte delle specifiche tecniche è possibile ricavarle dalle immagini che accompagnano il prodotto (Amazon non ha dettagliato molto). Nel complesso, possiamo farci un’idea del tipo di smartwatch che è ilBip 3, che include uno schermo TFT-LCD da 1.69 pollici, 237 pixel per pollice, vetro protettivo curvo 2.5D e più di 50 quadranti inclusi. L’orologio è in grado di monitorare fino a 60 attività diverse (compreso il nuoto), di verificare i livelli di stress, la qualità del sonno e di gestire il ciclo mestruale. Tra i sensori disponibili troviamo quello per la frequenza cardiaca, quello per controllare la saturazione di ossigeno nel ...

