Treni, ancora ritardi e cancellazioni a Roma Termini: un'impresa raggiungere Napoli (Di sabato 4 giugno 2022) Andare a Napoli in treno? Un'impresa. Continuano i disagi per chi deve prendere un treno, dopo l'incidente sulla linea Alta Velocità a Roma. Tredici viaggi cancellati,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 4 giugno 2022) Andare ain treno? Un'. Continuano i disagi per chi deve prendere un treno, dopo l'incidente sulla linea Alta Velocità a. Tredici viaggi cancellati,...

Advertising

73Orlando73 : RT @ElioLannutti: Frecciarossa deragliato, i passeggeri escono dal treno. Traffico ferroviario in tilt: maxi-ritardi e cancellazioni. I di… - caroliarita : @Ginger_Eil @Spectra_anna Ci sono ancora molte ore di ritardo, dopo l'incidente di ieri. I treni da e per Napoli so… - Miti_Vigliero : Caos treni, l'alta velocità ancora sospesa. Ritardi fino a 4 ore. 'Acqua e patatine per il disagio'. Aperto fascico… - raspa90 : RT @repubblica: Caos treni, l'alta velocità ancora sospesa. Ritardi fino a 4 ore. 'Acqua e patatine per il disagio' [di Valentina Lupia] ht… - Mirandola59 : RT @ElioLannutti: Frecciarossa deragliato, i passeggeri escono dal treno. Traffico ferroviario in tilt: maxi-ritardi e cancellazioni. I di… -