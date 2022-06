“Sarai sempre con noi”. Calcio italiano in lutto, stroncato in casa da un malore: aveva 25 anni (Di sabato 4 giugno 2022) Calcio italiano in lutto per la morte di Giacomo Gorenszach. Se n’è andato per sempre ad appena 25 anni, con una vita intera ancora davanti a sé. Ad ucciderlo è stato un malore, che gli ha spezzato la vita improvvisamente e prematuramente. La notizia inevitabilmente ha fatto il giro e tutti coloro che lo conoscevano sono rimasti increduli dinanzi a questa perdita inaccettabile. Il malessere che ha provocato la sua dipartita lo ha colto, mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Il Calcio italiano in lutto dunque per la morte di Giacomo Gorenszach, che di professione faceva il calciatore. Nonostante sia stato immediatamente aiutato dai soccorritori del 118, i medici non hanno fatto altro che constatare il suo decesso e il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 giugno 2022)inper la morte di Giacomo Gorenszach. Se n’è andato perad appena 25, con una vita intera ancora davanti a sé. Ad ucciderlo è stato un, che gli ha spezzato la vita improvvisamente e prematuramente. La notizia inevitabilmente ha fatto il giro e tutti coloro che lo conoscevano sono rimasti increduli dinanzi a questa perdita inaccettabile. Il malessere che ha provocato la sua dipartita lo ha colto, mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Ilindunque per la morte di Giacomo Gorenszach, che di professione faceva il calciatore. Nonostante sia stato immediatamente aiutato dai soccorritori del 118, i medici non hanno fatto altro che constatare il suo decesso e il ...

