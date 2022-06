Roger Federer uscirà di classifica dopo Wimbledon! Il fuoriclasse senza punti, ma c’è l’ipotesi ranking protetto: come funziona (Di sabato 4 giugno 2022) Roger Federer uscirà dal ranking ATP al termine di Wimbledon 2022, terzo Slam della stagione che andrà in scena dal 27 giugno al 10 luglio. Il fuoriclasse svizzero non sarà più nella classifica mondiale una volta che sarà terminato il terzo Slam della stagione. L’elvetico non gioca una partita dal 7 luglio 2021, quando venne sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz ai quarti di finale di Wimbledon, e dunque dopo dodici mesi perderà tutti i punti messi da parte. Il 40enne è approdato nel professionismo nel 1998, dopo 24 anni esce di classifica ma non si tratta ancora del tramonto di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, che non ha ancora annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Roger ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022)dalATP al termine di Wimbledon 2022, terzo Slam della stagione che andrà in scena dal 27 giugno al 10 luglio. Ilsvizzero non sarà più nellamondiale una volta che sarà terminato il terzo Slam della stagione. L’elvetico non gioca una partita dal 7 luglio 2021, quando venne sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz ai quarti di finale di Wimbledon, e dunquedodici mesi perderà tutti imessi da parte. Il 40enne è approdato nel professionismo nel 1998,24 anni esce dima non si tratta ancora del tramonto di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, che non ha ancora annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica....

Advertising

Paolo85834406 : @AnnaMIzzi4 Peccato davvero....Nadal in finale passeggera '.....! Io amo Federer alla follia, ma devo riconoscere c… - TennisWorldit : La scelta ufficiale di Roger Federer sulla sua partecipazione a Wimbledon - sparklondon : @janekim2020 Andre Agassi vs Roger Federer...^^ - livetennisit : Wimbledon: Dopo quasi 1 mese esce l’entry list. Ecco tutte le entry Md e Qualificazioni Maschili e Femminili. Non c… - giovaeffe : @LadyValentina14 @smngld01 Per me Nadal è l’estremo opposto di come vedo io il tennis. L’altro estremo, quello dell… -