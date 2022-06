Referendum giustizia, Berlusconi: “Andare a votare, serve riforma” (Di sabato 4 giugno 2022) ALESSANDRIA – “Abbiamo un doppio appuntamento nei prossimi giorni, le elezioni amministrative e i Referendum sulla giustizia: voglio lanciare un appello a tutti gli italiani, non rinunciate ad Andare a votare, non rinunciate a scegliere per il futuro delle vostre città e non rinunciate ad esprimervi su un tema come la giustizia che ha lacerato il nostro paese negli ultimi 30 anni. E’ un tema essenziale per le libertà, i diritti e le garanzie di tutti”. E’ quanto ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla manifestazione ‘L’Italia del futuro’, ad Alessandria. “Non è una riforma contro i giudici – ha sottolineato l’ex premier – è una riforma indispensabile per il nostro Paese”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 4 giugno 2022) ALESSANDRIA – “Abbiamo un doppio appuntamento nei prossimi giorni, le elezioni amministrative e isulla: voglio lanciare un appello a tutti gli italiani, non rinunciate ad, non rinunciate a scegliere per il futuro delle vostre città e non rinunciate ad esprimervi su un tema come lache ha lacerato il nostro paese negli ultimi 30 anni. E’ un tema essenziale per le libertà, i diritti e le garanzie di tutti”. E’ quanto ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, intervenendo telefonicamente alla manifestazione ‘L’Italia del futuro’, ad Alessandria. “Non è unacontro i giudici – ha sottolineato l’ex premier – è unaindispensabile per il nostro Paese”. L'articolo L'Opinionista.

