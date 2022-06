Pennetta - Schiavone | trionfo al Roland Garros nel doppio delle Leggende

(Di sabato 4 giugno 2022) Ritorno di gloria a Parigi per Francescae Flavia, che vincono ilbattendo in finale le argentine Gabriela Sabatini e Gisela Dulko in un'ora e 22 minuti con il ...

Eurosport_IT : MAGNIFICHE! ?????? Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il Roland Garros Legends ???????? #EurosportTENNIS |… - alessandrochus : RT @Eurosport_IT: Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono ancora nel torneo Legends ???????? Applausi a Parigi e un tribuno a Martina N… - Bordnassela : RT @GeorgeSpalluto: Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il torneo delle Leggende al Roland Garros battedo Gabriela Sabatini e Gis… - MacoPorcaro : RT @GeorgeSpalluto: Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il torneo delle Leggende al Roland Garros battedo Gabriela Sabatini e Gis… - alessandrochus : RT @GeorgeSpalluto: Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il torneo delle Leggende al Roland Garros battedo Gabriela Sabatini e Gis… -

Ritorno di gloria a Parigi per Francescae Flavia, che vincono il doppio delle Leggende battendo in finale le argentine Gabriela Sabatini e Gisela Dulko in un'ora e 22 minuti con il punteggio di 1 - 6 7 - 6 (4) 10 - 6, ...Francescae Flaviatrionfano nel torneo delle leggende al Roland Garros 2022 . Decisivo il successo nell'ultimo atto contro la coppia argentina formata da Gisela Dulko e Gabriela Sabatini , ...PARIGI (Francia) - Flavia Pennetta e Francesca Schiavone tornano a vincere un torneo dello Slam ma questa volta in coppia: il Roland Garros delle leggende è loro! Il duo azzurro ha battuto in rimonta ...Le due tenniste italiane, battendo la coppia argentina Dulko-Sabatini in tre set, hanno conquistato il torneo di doppio femminile riservato alle 'vecchie glorie'.