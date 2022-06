MotoGP, risultati FP3 GP Catalogna 2022: Aleix Espargaró sempre il migliore! 4° Bagnaia e Bastianini in Q1 (Di sabato 4 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla terza sessione di prove libere del GP di Catalogna, tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona abbiamo assistito a un turno molto tirato nel quale, nella prima parte, i piloti hanno cercato soluzioni in funzione del passo gara, mentre nella seconda i time-attack l’hanno fatta da padroni. Il sapore è stato quello della conferma perché lo spagnolo dell’Aprilia, Aleix Espargaró, ha messo in riga tutti ancora una volta con il crono di 1:38.771. Un riferimento straordinario dell’iberico, se si considera il miglioramento rispetto anche al primato della pista di Fabio Quartararo (1:38.853) che il francese aveva ottenuto l’anno passato. La moto di Noale ha impressionato per la sua trazione, avendo inoltre un’ottima costanza sui long run. Alle sue spalle le Ducati ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla terza sessione di prove libere del GP di, tappa del Mondialedi. Sul tracciato di Barcellona abbiamo assistito a un turno molto tirato nel quale, nella prima parte, i piloti hanno cercato soluzioni in funzione del passo gara, mentre nella seconda i time-attack l’hanno fatta da padroni. Il sapore è stato quello della conferma perché lo spagnolo dell’Aprilia,, ha messo in riga tutti ancora una volta con il crono di 1:38.771. Un riferimento straordinario dell’iberico, se si considera il miglioramento rispetto anche al primato della pista di Fabio Quartararo (1:38.853) che il francese aveva ottenuto l’anno passato. La moto di Noale ha impressionato per la sua trazione, avendo inoltre un’ottima costanza sui long run. Alle sue spalle le Ducati ...

