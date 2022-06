Marialaura De Vitis ammette cotta per Luca Daffrè: lui ricambia? Lei prima stuzzica poi frena (Di sabato 4 giugno 2022) I naufraghi dell’Isola dei Famosi si passano il tempo tra confessioni intime e proprio nelle ultime ore Marialaura De Vitis e Luca Daffrè si sono confidati a vicenda svelando le loro cotte honduregne. Marialaura De Vitis, cotta per Luca Daffrè Marialaura De Vitis, nel dettaglio, ha ammesso di essersi presa una bella cotta per Luca... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 giugno 2022) I naufraghi dell’Isola dei Famosi si passano il tempo tra confessioni intime e proprio nelle ultime oreDesi sono confidati a vicenda svelando le loro cotte honduregne.DeperDe, nel dettaglio, ha ammesso di essersi presa una bellaper... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Marialaura De Vitis ammette cotta per Luca Daffrè: lui ricambia? Lei prima stuzzica poi frena #isola - zazoomblog : Marialaura De Vitis confessa i suoi segreti: baci alle donne e una cotta per Luca Daffrè - #Marialaura #Vitis… - StraNotizie : Marialaura De Vitis confessa i suoi segreti: baci alle donne e una cotta per Luca Daffrè - zazoomblog : Isola 16 Carmen Di Pietro Estefania Bernal e Marialaura De Vitis hanno violato il regolamento: ecco perché -… - IsaeChia : #Isola 16, Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis hanno violato il regolamento: ecco perché Nel… -