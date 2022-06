LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Akkodis ASP #88 in vetta con Mercedes, l’Audi #46 di Valentino Rossi insegue la Top15 (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 Ci avviciniamo alla seconda sosta in pit road. Resta serratissima la lotta davanti. 20.50 Rigon si avvicina a Costa, potrebbe accendersi a breve la lotta per la seconda posizione. 20.48 Continua l’inseguimento di Costa a Juncadella. Emil Frey Racing attacca Akkodis ASP. 20.45 La classifica aggiornata: 1 88 RUN PRO 1 AMG Team Akkodis ASP JUNCADELLA, Daniel Mercedes-AMG GT3 80 33.753 30.364 1:54.909 2 2 63 RUN PRO 2 Emil Frey Racing COSTA, Albert Lamborghini Huracan GT3 Evo 80 1.237 1.237 33.656 30.259 1:54.931 2 3 71 RUN PRO 3 Iron Lynx RIGON, Davide Ferrari 488 GT3 80 1.986 0.749 33.984 30.111 1:55.031 2 4 32 RUN PRO 4 Team WRT VAN DER LINDE, Kelvin Audi R8 LMS evo II GT3 80 12.922 10.936 33.695 1:55.121 2 5 51 RUN PRO 5 Iron Lynx CALADO, James Ferrari ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 Ci avviciniamo alla seconda sosta in pit road. Resta serratissima la lotta davanti. 20.50 Rigon si avvicina a Costa, potrebbe accendersi a breve la lotta per la seconda posizione. 20.48 Continua l’inseguimento di Costa a Juncadella. Emil Frey Racing attaccaASP. 20.45 La classifica aggiornata: 1 88 RUN PRO 1 AMG TeamASP JUNCADELLA, Daniel-AMG GT3 80 33.753 30.364 1:54.909 2 2 63 RUN PRO 2 Emil Frey Racing COSTA, Albert Lamborghini Huracan GT3 Evo 80 1.237 1.237 33.656 30.259 1:54.931 2 3 71 RUN PRO 3 Iron Lynx RIGON, Davide Ferrari 488 GT3 80 1.986 0.749 33.984 30.111 1:55.031 2 4 32 RUN PRO 4 Team WRT VAN DER LINDE, Kelvin Audi R8 LMS evo II GT3 80 12.922 10.936 33.695 1:55.121 2 5 51 RUN PRO 5 Iron Lynx CALADO, James Ferrari ...

Advertising

commendadoor : RT @ItalianAirForce: #Live da Pesaro - al Rhythmic Gymnastics World Cup All -Around a squadre, a breve, l’intervento del Gen.B.A. Giovanni… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Mercedes in vetta con Marciello 13mo posto per Valentino Rossi… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Mercedes al comando 10mo Valentino Rossi - #World #Challenge… - Ingo0071 : RT @ComunitaQueenIT: #NEWS | Stasera dalle 20.30 i QUEEN+ ADAM LAMBERT apriranno il concerto a Buckingham Palace per il giubileo di platino… - MarioVittorio6 : Il telegraph dice che gli Ucraini stanno facendo a #Putin il culo a tarallo in #Donbass, mentre i… -