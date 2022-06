"Il Pd sdraiato per terra, perché sostiene Draghi". La scrittrice gela Floris: poteri forti e non solo, una rivelazione spiazzante (Di sabato 4 giugno 2022) Ginevra Bompiani senza freni. La scrittrice, ospite di Giovanni Floris a Otto e Mezzo, si lascia andare a pesanti critiche politiche. Nella puntata andata in onda venerdì 3 giugno, la Bompiani non risparmia nessuno: "La sinistra non c'è più, il Pd è totalmente sdraiato. Forse ci sono i 5Stelle, di cui non ho mai avuto grande simpatia, mi scusi Antonio Padellaro". Anche sulla guerra in Ucraina la scrittrice non evita di dire la sua: "I 5stelle si stanno comportando meglio del Pd", afferma dicendosi contraria all'invio di armi al governo di Volodymyr Zelensky. Una frase che stupisce però il conduttore, per l'occasione in sostituzione a Lilli Gruber. "Ma lei prende come unità di misura la posizione della guerra", incalza Floris mentre la Bompiani dice subito "Sì. Fino all'anno scorso prendevo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Ginevra Bompiani senza freni. La, ospite di Giovannia Otto e Mezzo, si lascia andare a pesanti critiche politiche. Nella puntata andata in onda venerdì 3 giugno, la Bompiani non risparmia nessuno: "La sinistra non c'è più, il Pd è totalmente. Forse ci sono i 5Stelle, di cui non ho mai avuto grande simpatia, mi scusi Antonio Padellaro". Anche sulla guerra in Ucraina lanon evita di dire la sua: "I 5stelle si stanno comportando meglio del Pd", afferma dicendosi contraria all'invio di armi al governo di Volodymyr Zelensky. Una frase che stupisce però il conduttore, per l'occasione in sostituzione a Lilli Gruber. "Ma lei prende come unità di misura la posizione della guerra", incalzamentre la Bompiani dice subito "Sì. Fino all'anno scorso prendevo ...

odiolacciuga : RT @Lipinda1: @cuoreastriscee Si,e dei più squallidi. La presa per il culo alla cosa più bella della storia della #Juventus (Michel sdraiat… - IsabellaDeiana7 : @welikeduel @memo_remigi_ @leonardoparata Il signore si era proprio sdraiato sulla panchina per la dimostrazione! ?????? - More10599742 : Vi ricordate quando Barù per attirare l'attenzione di Jess si metteva sul bancone della cucina sdraiato come un bim… - protoromantica : RT @larennachic: il governo se ne frega totalmente e il pd è sdraiato per terra ogni frase una bella stilettata , grande #ginevrabompiani #… - Emmebi19 : @MT_Meli_ Secondo Ginevra Bompiani la sua posizione è sdraiato per terra sotto i talloni della NATO -