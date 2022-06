Giubileo di Platino | Meghan e Harry “a distanza” | gli orecchini di Kate | le immagini trasmesse di Elisabetta II | i messaggi “nascosti” dietro ai gesti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 giugno 2022)di, Londra, giorno tre. La macchina organizzativa di Buckingham Palace non ha lasciato spazio a sbavature, complice la forza carismatica diII e il rispetto che tutti le riconoscono. Le uniche sorprese le ha fatte lei, annunciando l’assenza ad alcuni appuntamenti: ieri, venerdì 3 giugno, la funzione del Thanksgiving nella cattedrale di St Paul, oggi, sabato 4 giugno, la corsa ippica del Derby di Epsom, nel Sussex. Eppure, i più attenti analisti della Corona non ravvedono elementi di preoccupazione in queste decisioni.II è la stessa che giovedì, nella giornata inaugurale delle celebrazioni, ha raddoppiato la sua presenza decidendo, in prima persona, di affacciarsi dal balcone due volte. Prima alla parata Trooping the Colour, con il cugino, il Duca del Kent, poi, con indosso gli ...