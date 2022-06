Advertising

Pall_Gonfiato : #Gattuso sbotta: “Io razzista? Ma siamo impazziti? Sono un “terrone” che si è fatto da solo” -

Sport Fanpage

gli scrivevi, ti rispondeva dopo quindici secondi e ti metteva il cuoricino vicino. Sarri se non ti diceva lui le cose direttamente, te le diceva Calzona. Possiamo parlare apertamente, non è ...Non esiste che lo scorso annoera criticabile e ora Spalletti è considerato intoccabile. Abbiamo osannato Spalletti, ma è in confusione e ieri non ha indovinato una scelta". CalcioNapoli24.it ... Gattuso ringhia contro i leoni da tastiera: “Io razzista Sono un ‘terrone’ che s’è fatto da solo” Razzista. Omofobo. Macho man e sessista. A Valencia hanno tirato fuori dal cassetto perfino allusioni molto gravi sulle sue condizioni di salute pur di opporsi all'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panc ...