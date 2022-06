Di Maio: “Salvini? Attaccherebbe pure ministri Lega per nuovo slogan” (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “Quello che abbiamo visto in questi giorni, anche gli attacchi al sottoscritto, fa parte di una modalità di campagna elettorale per cui Salvini arriverebbe anche ad attaccare i suoi ministri della Lega, pur di ottenere uno slogan nuovo in campagna elettorale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine di una visita allo stabilimento Dema di Somma Vesuviana (Napoli), interpellato sull’ipotesi di viaggio a Mosca del leader della Lega Matteo Salvini. “Dobbiamo lavorare tutti quanti per la pace – ha aggiunto Di Maio – ed evitare di strumentalizzare il corpo diplomatico e le relazioni diplomatiche con altri Paesi. Soprattutto, in un momento così complicato a livello nazionale, almeno in questo la ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “Quello che abbiamo visto in questi giorni, anche gli attacchi al sottoscritto, fa parte di una modalità di campagna elettorale per cuiarriverebbe anche ad attaccare i suoidella, pur di ottenere unoin campagna elettorale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, a margine di una visita allo stabilimento Dema di Somma Vesuviana (Napoli), interpellato sull’ipotesi di viaggio a Mosca del leader dellaMatteo. “Dobbiamo lavorare tutti quanti per la pace – ha aggiunto Di– ed evitare di strumentalizzare il corpo diplomatico e le relazioni diplomatiche con altri Paesi. Soprattutto, in un momento così complicato a livello nazionale, almeno in questo la ...

