Advertising

smgii1908 : RT @Gazzetta_it: Dall'Inghilterra: il #Psg ha #Mourinho nel mirino - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Dall'#Inghilterra: '@cpulisic_10 chiede più spazio' #ACMilan #Milan #SempreMilan - muntzer_thomas : RT @Gazzetta_it: Dall'Inghilterra: il #Psg ha #Mourinho nel mirino - sportmediaset : Dall'Inghilterra: José Mourinho tra i candidati per la panchina del Psg #Mourinho #Psg - romanewseu : Dall’Inghilterra: PSG fortemente interessato a #Mourinho ?? -

Sport Mediaset

Una voce a dir poco clamorosa: il Psg avrebbe messo nel mirino José Mourinho. Dopo l'accordo, per farne il nuovo responsabile dell'area mercato, con il portoghese Luis Campos, il club parigino si è messo alla ...Commenta per primo Il futuro di Josè Mourinho non sembra così fortemente ancorato a Roma come poteva sembrare nelle scorse settimane. Come riportato dal quotidiano britannico The Telegraph , i l PSG ... Dall'Inghilterra: José Mourinho tra i candidati per la panchina del Psg - Sportmediaset Secondo fonti provenienti dal paese britannico la formazione allenata da Antonio Conte sarebbe intenzionata a strappare Bremer al Torino ...Le indiscrezioni sono rimbalzate da più parti in Inghilterra e tutte convergono sul fatto che il tecnico portoghese, tornato al trionfo in Europa vincendo la Conference League con la Roma, sia un ...