Covid, Ricciardi evoca la nuova emergenza: “Autunno difficile”. Ma i conti non tornano (Di sabato 4 giugno 2022) Il 31 maggio scorso molti giornali e agenzie di stampa hanno riportato l’ennesimo allarme Covid lanciato da Walter Ricciardi. Così si è espresso il consigliere prediletto del ministro della Salute Speranza: “Il prossimo Autunno sarà problematico sul fronte della pandemia. Molto, molto difficile. In questo momento di tranquillità e tregua dal punto di vista epidemiologico, sarebbe bene, questa volta, prepararsi: quando si deve rifare il tetto si rifà quando non piove o nevica. Questo dovrebbe essere lo spirito”. Per sostenere l’estrema fondatezza del suo ammonimento Ricciardi cita il caso, a suo dire, catastrofico dell’Australia: “Per l’Autunno dobbiamo guardare all’altro emisfero, dove le stagioni sono invertite rispetto alle nostre, che ci sta dimostrando cosa temere. In questo ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 giugno 2022) Il 31 maggio scorso molti giornali e agenzie di stampa hanno riportato l’ennesimo allarmelanciato da Walter. Così si è espresso il consigliere prediletto del ministro della Salute Speranza: “Il prossimosarà problematico sul fronte della pandemia. Molto, molto. In questo momento di tranquillità e tregua dal punto di vista epidemiologico, sarebbe bene, questa volta, prepararsi: quando si deve rifare il tetto si rifà quando non piove o nevica. Questo dovrebbe essere lo spirito”. Per sostenere l’estrema fondatezza del suo ammonimentocita il caso, a suo dire, catastrofico dell’Australia: “Per l’dobbiamo guardare all’altro emisfero, dove le stagioni sono invertite rispetto alle nostre, che ci sta dimostrando cosa temere. In questo ...

Advertising

MariellaLoi : Covid, Ricciardi evoca la nuova emergenza: 'Autunno difficile'. Ma i conti non tornano - Claudio Romiti - xiana44698880 : RT @simolar1984: Covid, Ricciardi: prepararsi all’autunno, intensificare le vaccinazioni ai bambini. (da me si dice) cosazza inutile… vacc… - proteina0 : Attenzione ai bambini Se ci tenete a loro Covid, Ricciardi: “Prepararsi all’autunno, aumentare le vaccinazioni ai b… - danisng1995 : @stebellentani @RoyalFamily Una delle cose più belle della fine del Covid è la fine, per lo meno pubblica, di quel cialtrone di Ricciardi. - gabrielemazzar1 : RT @Pietro_Otto: Questo è un Criminale. -