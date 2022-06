Choc sulla Pontina: uomo cerca di attraversare a piedi tra le auto che sfrecciano (Di sabato 4 giugno 2022) Follia sulla Pontina dove le auto che sfrecciano sulla SS 148 si sono trovate a dover schivare un uomo che tentava di attraversare la strada a piedi, scavalcando anche lo spartitraffico in cemento. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, 4 giugno, intorno alle 15. L’uomo si trovava all’altezza di Campoverde, frazione del comune di Aprilia, e, per motivi, sconosciuti, ha cercato di raggiungere a piedi il lato opposto della strada. cerca di attraversare a piedi la Pontina: la foto fa il giro del web A lanciare l’allarme è stato un utente di Facebook che ha pubblicato la foto dell’uomo sul gruppo “Via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) Folliadove lecheSS 148 si sono trovate a dover schivare unche tentava dila strada a, scavalcando anche lo spartitraffico in cemento. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, 4 giugno, intorno alle 15. L’si trovava all’altezza di Campoverde, frazione del comune di Aprilia, e, per motivi, sconosciuti, hato di raggiungere ail lato opposto della strada.dila: la foto fa il giro del web A lanciare l’allarme è stato un utente di Facebook che ha pubblicato la foto dell’sul gruppo “Via ...

