Campania, temperature oltre i 35 gradi: allerta meteo per ondate di calore (Di sabato 4 giugno 2022) Non si arresta l’ondata di calore che in questi giorni sta attraversa Napoli e tutta la Campania. Le temperature oltre la media stagionale hanno raggiunto picchi anche di 35/36 gradi. Per questo motivo la protezione Civile della Regione Campania ha lanciato un’allerta caldo che durerà almeno fino a lunedì 6 giugno. Si prevedono temperature massime che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 4 giugno 2022) Non si arresta l’ondata diche in questi giorni sta attraversa Napoli e tutta la. Lela media stagionale hanno raggiunto picchi anche di 35/36. Per questo motivo la protezione Civile della Regioneha lanciato un’caldo che durerà almeno fino a lunedì 6 giugno. Si prevedonomassime che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

COLIZZIALMERICO : ??Rischio 'Ondate di #calore' fino a lunedì, #alert della Protezione Civile della Regione #Campania: «Temperature al… - infoitinterno : Ondate di calore da record in Campania, nel weekend temperature sopra i 30 gradi - infoitinterno : Allerta meteo Campania per caldo anomalo: temperature sopra la media - infoitinterno : Caldo record in Campania nel week end, temperature fino a 37 gradi. Ma ora è anche allarme siccità - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REGIONE CAMPANIA - Rischio 'ondate di calore' fino a lunedì, temperature al di sopra delle medie stagionali ed elevato… -