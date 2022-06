Calcio, Nations League 2022: l’Ungheria interrompe l’imbattibilità dell’Inghilterra, poche sorprese nelle leghe inferiori (Di sabato 4 giugno 2022) Nuova giornata di UEFA Nations League 2022-2023 che va in archivio in giro per il Vecchio Continente con una grande sorpresa e con un pareggio incoraggiante a Bologna per l’Italia campione d’Europa contro la Germania. Oltre a Italia-Germania, l’unico altro incontro odierno della Lega A (nello stesso raggruppamento degli Azzurri) ha visto il clamoroso successo casalingo dell’Ungheria di Marco Rossi alla Puskas Arena di Budapest per 1-0 sui vice-campioni continentali dell’Inghilterra con il gol di Szoboszlai su rigore al 66?. Si ferma così a quota 22 la striscia di risultati utili consecutivi della selezione inglese, che non perdeva una partita al 90? da quasi due anni. Vittoria in casa per 1-0 anche da parte dell’Armenia sull’Irlanda nel gruppo 1 della Lega B, mentre nel girone 3 ci sono da registrare ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Nuova giornata di UEFA-2023 che va in archivio in giro per il Vecchio Continente con una grande sorpresa e con un pareggio incoraggiante a Bologna per l’Italia campione d’Europa contro la Germania. Oltre a Italia-Germania, l’unico altro incontro odierno della Lega A (nello stesso raggruppamento degli Azzurri) ha visto il clamoroso successo casalingo deldi Marco Rossi alla Puskas Arena di Budapest per 1-0 sui vice-campioni continentalicon il gol di Szoboszlai su rigore al 66?. Si ferma così a quota 22 la striscia di risultati utili consecutivi della selezione inglese, che non perdeva una partita al 90? da quasi due anni. Vittoria in casa per 1-0 anche da parte dell’Armenia sull’Irlanda nel gruppo 1 della Lega B, mentre nel girone 3 ci sono da registrare ...

