Ultime Notizie – Renzi | “Governo arriva a scadenza o parlamentari M5s devono chiedere il Rdc”

Su Conte: "Ho detto parliamo di cose serie, che c'entra lui che è lo smemorato di Collegno?" Mentre 'promuove' Di Maio: "Ha fatto come al Cepu, 3 anni in uno alla Farnesina" "Sì", il Governo arriva a scadenza perché "ci sono parlamentari del M5s che prima di andare a votare si tagliano un piede, se no devono chiedere loro il Reddito di cittadinanza". Così Matteo Renzi a 'SkyTg24' scaglia frecce al veleno contro i colleghi di Governo del Movimento 5 Stelle. E non risparmia bordate nemmeno al leader pentastellato. "Abbiamo detto parliamo di cose serie, che c'entra Conte?", replica a una domanda sull'ex premier. "Giuseppe Conte è lo smemorato di Collegno: è l'uomo che a inizio legislatura ha firmato con Salvini i decreti di Salvini sull'immigrazione, ...

