Scherma | Campionati Italiani Assoluti 2022 | dominio Fiamme Oro tra maschile e femminile

(Di venerdì 3 giugno 2022) Gli atleti delleOro hanno dominato la giornata delle gare di spada a squadre deia Courmayeur. Rispettivamente Marco Fichera, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo ale Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Traditi ed Eleonora De Marchi alhanno ottenuto il più prezioso dei riconoscimenti in data 3 giugno; oro per ognuno dei menzionati nel contesto dell’importante evento nazionale, in occasione del centotredicesimo anniversario della fondazione della Feder. Gli azzurri delleOro, al, hanno superato in finale Matteo Tagliariol, Paolo Pizzo, Enrico Piatti e Andrea Vallosio, esponenti dell’Aeronautica Militare, attraverso ...