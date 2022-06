Romano | “Pobega rinnova con il Milan Obiettivo resta Renato Sanches”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Fabrizio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato dei movimenti sia in entrata che in uscita del

Advertising

Spazio Milan

... e non va dimenticato che a giugno farà ritorno alla base Tommaso, oltre che il neo ... Il Milan aveva tutta l'intenzione di riscattare ildal club giallorosso, ma il suo infortunio ha ...... grazie ai giocatori lanciati nel grande calcio " Donnarumma, Calabria, Locatelli esono ... Quello operato dai giallorossi è un lavoro storicamente capillare sul territorio, che punta ... Calciomercato Milan, le ultime su Pobega: deciso il suo futuro! Dopo le parentesi di Spezia e Torino, è giunto il momento per Tommaso Pobega di potersi affermare in palcoscenici più importanti. Il centrocampista ...Sigue en directo las últimas noticias sobre el mercado de fichajes hoy 3 de junio de 2022, tras su cierre: altas y bajas sorprendentes, ...