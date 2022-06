Roma, perde il controllo del monopattino e sbatte con violenza: giovane in gravi condizioni (Di venerdì 3 giugno 2022) Dramma nella giornata di ieri a Roma dove un turista è finito in gravi condizioni dopo un incidente col monopattino. Il sinistro, che sembrerebbe essere autonomo, si è verificato nel pomeriggio del 2 giugno, Festa della Repubblica. L’uomo è stato portato all’Ospedale dove è giunto in codice rosso. Incidente con il monopattino a Roma ieri 2 giugno L’incidente si è verificato esattamente lungo Via San Pio X, in corrispondenza dell’incrocio con Via della Traspontina: il giovane turista, di cui al momento non si conoscono le generalità, stava procedendo a bordo del suo monopattino personale quando, per cause da accertare, ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente a terra. Attualmente si trova ricoverato al Santo Spirito. Ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Dramma nella giornata di ieri adove un turista è finito indopo un incidente col. Il sinistro, che sembrerebbe essere autonomo, si è verificato nel pomeriggio del 2 giugno, Festa della Repubblica. L’uomo è stato portato all’Ospedale dove è giunto in codice rosso. Incidente con ilieri 2 giugno L’incidente si è verificato esattamente lungo Via San Pio X, in corrispondenza dell’incrocio con Via della Traspontina: ilturista, di cui al momento non si conoscono le generalità, stava procedendo a bordo del suopersonale quando, per cause da accertare, ha perso iled è caduto rovinosamente a terra. Attualmente si trova ricoverato al Santo Spirito. Ad ...

