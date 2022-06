Roberta Morise senza freni su I fatti vostri | “Mi ha …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tra le conduttrici Rai più apprezzate dai telespettatori vi troviamo la bellissima, da poco tornata dall’Honduras dove ha partecipato come naufraga al noto reality show L’Isola dei Famosi. La conduttrice presto tornerà in televisione con una nuova trasmissione e proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a DiPiùTv nel corso della quale è tornata a parlare de I, ma non solo. Quali sono state esattamente le sue parole? L’intervista dia DiPiùTv Bella, brava e amatissima.è sicuramente una delle presentatrici televisive più apprezzate. Il pubblico ha avuto modo di vederla di recente in televisione nel talent show L’Isola dei Famosi e presto potrà tornare a vederla come conduttrice ...