Raccolta fondi per Cristina Rosi, uscita dal coma grazie alla Nannini (Di venerdì 3 giugno 2022) Riparte la Raccolta fondi per aiutare Cristina Rosi e la sua piccola Caterina. Il 23 luglio 2020 Cristina fu colpita da un infarto al settimo mese di gravidanza partorendo in condizioni di estremo pericolo. Il marito Gabriele Succi, si era messo in contatto con la cantante Gianna Nannini, a cui la moglie è tanto affezionata, chiedendo dei messaggi indirizzati a Cristina per aiutarla a ristabilire il contatto con la realtà. Dopo quasi due anni Cristina Rosi si è svegliata e per la prima volta ha potuto finalmente incontrare Caterina per alcune ore. Mamma Cristina è poi tornata nella clinica dove sta proseguendo le terapie. «Non so cosa succederà, entrambe hanno problemi neurologici e non sono autosufficienti. Non ...

