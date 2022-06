Putin rimuove un altro generale | via il macellaio della Siria | Emergenza grano | Russia offre i porti di Mariupol e Berdyansk

(Di venerdì 3 giugno 2022) L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà vincitori'. Il Consiglio Ue adotta formalmente il sesto pacchetto di sanzioni. Zelensky: 'L'esercito russo ha già distrutto il 20% del ...

L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà vincitori'. Il Consiglio Ue adotta formalmente il sesto pacchetto di sanzioni. Zelensky: 'L'esercito russo ha già distrutto il 20% del ...: garantiremo export del grano. E la Russia è pronta a garantire il passaggio sicuro delle navi con grano ucraino senza alcuna condizione, fa sapere il presidente russo Vladimir, ...Dopo averlo chiamato ad aprile per dare una svolta alla guerra in Ucraina, il Cremlino lo ha sostituito con Gennady Zhidko, vice ministro della Difesa ...Ad oggi si calcola che siano almeno 9 i generali epurati da Putin, che ha una gestione sempre più centralizzata della guerra Ucraina, cento giorni di guerra: cosa è successo dal 24 febbraio ad oggi tr ...