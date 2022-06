Palma di Maiorca | giovane sardo muore travolto da un’auto della polizia

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tragedia adi: un gallurese di 35 anni, Mario Decandia, ha perso la vita investito da. L’incidente è avvenuto la notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno, nella zona del Passeig Sagrera, una delle principali arterie del lungomare cittadino didelle forze dell’ordine, a quanto sembra impegnata in un servizio urgente, ha investito in pieno tre passanti. Tra loro, appunto, Mario Decandia: camerierecon origini tra Tempio Pausania e Luras, da anni trapiantato a vivere e a lavorare alle Baleari. Secondo le prime informazioni riportate dall’agenzia di stampa Ansa, ilaveva appena finito il turno di lavoro in un ristorante poco distante dal luogo dell’incidente. Stava ...

