Mosca, grosso incendio nel complesso di uffici del Grand Setun Plaza: due persone ferite (Di venerdì 3 giugno 2022) Due persone sono rimaste ferite in un incendio che si è sviluppato questa mattina nel complesso di uffici Grand Setun Plaza, in un quartiere ovest di Mosca. Le fiamme sono state completamente domate. Per spegnere l’incendio sono intervenuti 340 vigili del fuoco con decine camion e tre elicotteri. Circa 130 persone sono riuscite a uscire dall’edificio di 10 piani o sono state evacuate dai vigili del fuoco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Duesono rimastein unche si è sviluppato questa mattina neldi, in un quartiere ovest di. Le fiamme sono state completamente domate. Per spegnere l’sono intervenuti 340 vigili del fuoco con decine camion e tre elicotteri. Circa 130sono riuscite a uscire dall’edificio di 10 piani o sono state evacuate dai vigili del fuoco L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

