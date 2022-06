Mery Liviero, da Masterchef a OnlyFans: “Le mie foto sono finite su Whatsapp, grazie a chi mi aiuta a segnalare questi imbecilli” (Di venerdì 3 giugno 2022) Si chiama Maria Grazia ma per tutti è Mery Liviero, una delle concorrenti di Masterchef che più ha colpito gli spettatori per la complessa storia familiare che ha raccontato e per la sua spiccata personalità. Oggi la 26enne romana ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans (e uno su Telegram) dove si mostra senza veli. Il motivo? Lo spiega lei stessa: “grazie al lavoro da modella finanzio l’apertura di un canale di ricette su YouTube. Non avrei mai avuto la possibilità di acquistare il materiale adeguato o una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video”. E Mery ha raccontato che i suoi video sono stati scaricati dalla piattaforma e hanno cominciato a girare su Whatsapp, in chat private. Lei ha denunciato e spiega: “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Si chiama Maria Grazia ma per tutti è, una delle concorrenti diche più ha colpito gli spettatori per la complessa storia familiare che ha raccontato e per la sua spiccata personalità. Oggi la 26enne romana ha deciso di aprire un profilo su(e uno su Telegram) dove si mostra senza veli. Il motivo? Lo spiega lei stessa: “al lavoro da modella finanzio l’apertura di un canale di ricette su YouTube. Non avrei mai avuto la possibilità di acquistare il materiale adeguato o una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video”. Eha raccontato che i suoi videostati scaricati dalla piattaforma e hanno cominciato a girare su, in chat private. Lei ha denunciato e spiega: “La ...

