Mertens, ultimatum di De Laurentiis: O rinnova entro il fine settimana o va via. Il retroscena di mercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Mertens-Napoli, ultimatum di Aurielio De Laurentiis. La Lazio alla finestra non ha riscattato ancora Cabral dallo Sporting Lisbona. Dries Mertens cerca il rinnovo di contratto con il Napoli, ma la posizione di Aurelio De Laurentiis è irremovibile. Il giocatore ha un contratto da 4,5 milioni di euro in scadenza a giugno 2022 che non sarà rinnovato, sicuramente a quelle cifre. De Laurentiis su Mertens è stato chiaro deve rinunciare alla vil moneta e decidere di sposare la napoletanità se vuole restare in azzurro. Il belga ha messo in conto un taglio dell’ingaggio, ma forse non si aspettava così sostanzioso, si parla di un’offerta da 1,5 massimo 2 milioni di euro a stagione per il belga. Le parti potrebbero aggiornarsi a breve il patron ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 giugno 2022)-Napoli,di Aurielio De. La Lazio allastra non ha riscattato ancora Cabral dallo Sporting Lisbona. Driescerca il rinnovo di contratto con il Napoli, ma la posizione di Aurelio Deè irremovibile. Il giocatore ha un contratto da 4,5 milioni di euro in scadenza a giugno 2022 che non saràto, sicuramente a quelle cifre. Desuè stato chiaro deve rinunciare alla vil moneta e decidere di sposare la napoletanità se vuole restare in azzurro. Il belga ha messo in conto un taglio dell’ingaggio, ma forse non si aspettava così sostanzioso, si parla di un’offerta da 1,5 massimo 2 milioni di euro a stagione per il belga. Le parti potrebbero aggiornarsi a breve il patron ...

Advertising

napolipiucom : Mertens, ultimatum di De Laurentiis: O rinnova entro il fine settimana o va via. Il retroscena di mercato… - infoitsport : Mertens, ultimatum De Laurentiis: rinnovo nel weekend o andrà via. Il retroscena - sscalcionapoli1 : Repubblica – ADL dà un ultimatum a Mertens per il rinnovo: le cifre dell’offerta e della richiesta… - gilnar76 : VIDEO | ULTIMATUM DI ADL A MERTENS! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - SportdelSud : ??? Continuano i dialoghi tra il #Napoli e #DriesMertens per il rinnovo di contratto. #AurelioDeLaurentiis ha impost… -